Депутаты-единороссы проверили социальные стройобъекты в Вилегодском районе

В Вилегодском округе проводятся масштабные работы: скоро откроется новая школа на 320 мест, капитально отремонтирована и переоборудована школа в Вилегодске, в следующем году начнется модернизация библиотеки, близится к концу ремонт Никольского дома культуры, планируется создать открытое молодежное пространство.
Качество строительства и ремонта оценили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке, члены фракции «Единая Россия».
В здании начальной школы в селе Ильинско-Подомском на 320 мест завершаются отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания позволит перейти на одну смену обучения, а значит, снизить нагрузку на детей и педагогов.
Строительство ведется в основном за счет регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» и народной программы «Единой России». Общий объем финансирования составил более 450 млн рублей, еще 60 млн рублей предусмотрено на приобретение оборудования.
«В школе каждая рекреация будет посвящена определенной теме. Одна будет посвящена истории района, вторая – историческому наследию России, в третьей будет установлена большая шахматная доска. Еще в одной можно будет изучать правила дорожного движения» – отметила председатель комитета Ольга Виткова.
В школе планируется реализовать проект «Мир профессий» по ранней профессиональной ориентации учащихся.
«Мир профессий» – интересное решение, безусловно, заслуживающее внимания. Это первый такой опыт в регионе. Если все получится, будем его тиражировать», – подчеркнул Александр Цыбульский.
Гости оценили результат капитального ремонта школы в селе Вилегодск. Школа прошла масштабную реконструкцию: утеплен фасад, облицованы наружные стены, полностью заменены трубы отопления и канализации, отремонтировано и оборудовано 17 учебных и семь административных кабинетов, мастерские, библиотека, столовая, гардеробная, коридоры, обновлена сантехника и мебель, благоустроена территория. Капитальный ремонт обошелся в 57 млн. рублей.
«Здесь созданы все условия для успешного и комфортного обучения детей. Вместо скрипучих полов и старых школьных досок отличный современный ремонт, интерактивные панели, цифровые лаборатории», – сказала заместитель главы округа по социальным вопросам Елена Шевелева.
Благодаря ремонту в учебном заведении, в рамках нацпроекта «Образование» открыта «Точка роста», подготовлено помещение для центра детских инициатив.
Александр Цыбульский высоко оценил уровень школы, посчитав, что она полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня.
Посещая образовательные учреждения, депутаты обратили внимание и на проблемные моменты. Например, необходимо заменить окна в детском садике «Колосок» в селе Вилегодск, отремонтировать зал в Вилегодском доме культуры.
Еще одним объектом посещения стала Вилегодская библиотека, коллектив которой получил средства по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Теперь в здании предстоит ремонт, будет закуплено новое оборудование, включая компьютеры.