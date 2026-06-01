Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинские полицейские задержали поджигателя торгового павильона

Ночью 19 июня в межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о возгорании торгового павильона, расположенного на улице Мира. Огонь заметили прохожие и вызвали пожарных. 

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и других экстренных служб. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В результате пожара торговый павильон получил серьезные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении – 50-летнего жителя города Архангельска.  Фигуранта задержали при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

По имеющейся информации, причиной стало желание устранить конкурента. Злоумышленник занимается торговлей овощами и фруктами, а стоящий напротив павильон мешал развиваться его бизнесу. Мужчина неоднократно пытался убедить женщину-предпринимателя, составляющую ему конкуренцию, съехать с данной точки, обращался с жалобами в различные инстанции. Когда все рычаги давления были исчерпаны, подозреваемый решил пойти на крайние меры. 

В ночное время мужчина приехал в Новодвинск. Оставив машину во дворах, злоумышленник нашел в мусорных урнах бумагу, заложил ее в деревянные лотки у павильона и поджег их, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

24 июнь 16:44 | : Происшествия

Главные новости


IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие
Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (333)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20