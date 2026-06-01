Новодвинские полицейские задержали поджигателя торгового павильона

Ночью 19 июня в межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о возгорании торгового павильона, расположенного на улице Мира. Огонь заметили прохожие и вызвали пожарных.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и других экстренных служб. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В результате пожара торговый павильон получил серьезные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении – 50-летнего жителя города Архангельска. Фигуранта задержали при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

По имеющейся информации, причиной стало желание устранить конкурента. Злоумышленник занимается торговлей овощами и фруктами, а стоящий напротив павильон мешал развиваться его бизнесу. Мужчина неоднократно пытался убедить женщину-предпринимателя, составляющую ему конкуренцию, съехать с данной точки, обращался с жалобами в различные инстанции. Когда все рычаги давления были исчерпаны, подозреваемый решил пойти на крайние меры.

В ночное время мужчина приехал в Новодвинск. Оставив машину во дворах, злоумышленник нашел в мусорных урнах бумагу, заложил ее в деревянные лотки у павильона и поджег их, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.