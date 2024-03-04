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В Приморском округе задержан балбес-поджигатель

В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в садоводческом товариществе в Приморском округе. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем. Благодаря работе экстренных служб, оперативно прибывших на место возгорания, удалось не допустить распространения огня на соседние участки. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий архангелогородец 1979 года рождения.

Установлено, что причиной поджога стали личные неприязненные отношения злоумышленника с владельцем дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

(фото с https://www.vzsar.ru

14 июнь 10:21 | : Происшествия

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