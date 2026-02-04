Вверх
Коряжма. Пришел разбойник в магазин

В полицию Коряжмы поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин, расположенный на улице Лермонтова.

По словам сотрудников торгового павильона, неизвестный мужчина зашел в отдел с алкогольной продукцией, взял бутылку спиртного и отправился к кассе. Там он попросил пачку сигарет. Однако, отказался платить, достал кухонный нож и, угрожая сотруднице, покинул магазин.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие.

 

24 февраль 10:31 | : Происшествия

