В Новодвинске девушка подожгла из мести жилой дом

Ночью 22 декабря в межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о возгорании в подъезде одного из домов на улице Двинская в городе Новодвинске. На место незамедлительно выехали представители экстренных служб и полиции. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

В ходе работы стражами порядка подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 21-летняя местная жительница.

По предварительной информации, причиной поджога стало личное неприязненное отношение злоумышленницы к проживающей в доме женщине.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка приобрела на автозаправке канистру с бензином. В подъезде жилого дома она облила горючим дверь квартиры и часть тамбура, подожгла, после чего скрылась. При этом подозреваемая сама получила ожоги рук.

Услышав в ночное время громкие звуки, 67-летняя потерпевшая подошла к входной двери, заметила вырывающееся из-под нее пламя и вызвала экстренные службы.

По факту покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Также в порядке гражданского судопроизводства злоумышленнице предстоит возместить причиненный ущерб.