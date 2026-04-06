В поселке Ерцево местный ухарь сжег дотла дом возлюбленной

Сообщение о возгорании деревянного 12-квартирного частично расселенного жилого дома в поселке Ерцево поступило в ОМВД России по Коношскому району вечером 12 мая.

На место незамедлительно прибыли пожарные и сотрудники полиции. К этому моменту жильцы – 3 человека – уже самостоятельно покинули горящее здание.

В ходе работы экстренных служб пожар удалось локализовать. Дом восстановлению не подлежит. Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления – 34-летнего сожителя одной из погорелиц.

По имеющейся информации, злоумышленник совершил преступление из-за ссоры с сожительницей. После бурного выяснения отношений он взял канистру с бензином, разлил легковоспламеняющуюся жидкость на пол кухни и поджег.

Ведется следствие.