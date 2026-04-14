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Юнец из Котласа решил начать взрослую жизнь с вымогательства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Котласа в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

По версии следствия, 14 февраля 2026 года днем в парке в городе Котласе обвиняемый подошел к троим подросткам и, применив насилие, потребовал передачи ему денег, якобы зачисленных на счет одного из юношей для его знакомого. Получив отказ, потребовал предъявить мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями, после чего перевел на свой счет обнаруженные денежные средства. Затем обвиняемый забрал у 15-летнего потерпевшего электронное устройство для курения и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 июнь 08:54 | : Происшествия

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