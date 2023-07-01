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Подросток из Котласа решил начать взрослую жизнь с разбоя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 17 мая 2023 года утром у жилого дома по улице Некрасова в городе Котласе несовершеннолетний обвиняемый подошел к ранее незнакомому 11-летнему мальчику и, угрожая пневматическим пистолетом и ножом, потребовал передать ему денежные средства или электронное устройство «вейп». Опасаясь реализации угроз, мальчик позаимствовал у знакомого «вейп» и отдал его обвиняемому. С похищенным имуществом подследственный с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

27 сентябрь 08:50 | : Происшествия

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