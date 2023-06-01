Юный северодвинец попался на вымогательстве денег у младших ребят

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года в городе Северодвинске обвиняемый с применением насилия и угрозой его применения потребовал от 14-летнего подростка передать ему денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ладонью по лицу на почве личных неприязненных отношений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.