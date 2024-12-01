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Несовершеннолетний житель Котласа начал взрослую жизнь с вымогательства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 17-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, в городе Котласе несовершеннолетний обвиняемый с применением насилия с целью личного обогащения потребовал у 20-летнего мужчины передачи ему 200 тысяч рублей. Затем на улице он встретил потерпевшего, высказывая угрозы применения насилия, потребовал передачи ему уже 1 миллиона рублей, установив график платежей, а в подтверждение своих угроз нанес пострадавшему удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения. Со следами побоев мужчина вернулся домой, после чего по настоянию родственников он обратился с заявлением в органы полиции.

Потерпевший пояснил следователю, что ранее не был знаком с подозреваемым и не имел перед ним долговых обязательств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://avatars.dzeninfra.ru) 

 

28 декабрь 09:30 | : Происшествия

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