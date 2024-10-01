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Пацан из Котласа решил начать взрослую жизнь с рэкета

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2  ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что 19 июня 2024 году несовершеннолетний обвиняемый, находясь в гостях в городе Котласе, потребовал у 14-летнего потерпевшего передачи ему денежных средств в размере 5 тысяч рублей. С целью подкрепления своих незаконных требований, он нанес юноше удары руками по голове и телу и угрожал избиением, если тот до 25 июня не передаст ему денежные средства. Один из свидетелей преступления покинул квартиру, рассказал отцу об избиении, а тот вызвал сотрудников полиции, которые задержали обвиняемого, скрывшегося из гостей по водосточной трубе.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что у него произошел конфликт с одним из гостей, поэтому он решил «заработать» и потребовал у того деньги.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 октябрь 10:57 | : Происшествия

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