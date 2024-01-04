Фальшивые Госуслуги развели северодвинку почти на 4.5 миллиона

В полицию Северодвинска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 55-летняя сотрудница одного из градообразующих предприятий. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо получить бессрочный медицинский полис. Следующий звонок поступил уже якобы от сотрудника портала Госуслуг. Лжеспециалист предложил женщине записаться в электронную очередь для получения бессрочного полиса, а для этого попросил продиктовать код, поступивший в смс-сообщении.

Спустя некоторое время в мессенджере северодвинке пришло сообщение. В нем говорилось, что если она отправляла кому-нибудь коды из смс, необходимо срочно обратиться в техподдержку портала Госуслуг. Женщина позвонила по указанному в смс номеру, где ей сообщили, что с помощью кода злоумышленники якобы получили доступ к ее личному кабинету и, используя конфиденциальные данные, оформили на ее имя кредит на 900 тысяч рублей. Чтобы предотвратить действия аферистов, собеседник посоветовал северянке взять аналогичный кредит, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Серьезность ситуации подтвердил и присоединившийся к разговору якобы сотрудник правоохранительных органов.

Поверив в реальность происходящего, женщина оформила заем в размере 760 тысяч и перечислила его по продиктованным реквизитам. Затем под различными предлогами собеседник убедил северянку оформить кредиты еще в нескольких банках, занять денежные средства у родственников, продать ювелирные украшения и также перечислить полученные деньги на указанные ей счета.

То, что она стала жертвой мошенников, северодвинка поняла только тогда, когда собеседник перестал выходить на связь. Некоторое время она пыталась дозвониться, но все усилия были тщетны.

В течение четырех дней потерпевшая перевела мошенникам почти 4 миллиона 400 тысяч рублей.

В отделе полиции женщина призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, регулярно проводящихся на работе, но не предполагала, что сама попадет на удочку телефонных аферистов.

По фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают – не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операции с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц.