Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске гостью из Санкт-Петербурга развели мошенники

В полицию обратилась 55-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая гостила у сына в Архангельске. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя пришло заказное письмо. Для того, чтобы его получить необходимо отправить пришедшие в СМС-сообщениях коды в чат-бот в одном из анонимных мессенджеров.

Следующий звонок поступил якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он утверждал, что злоумышленники получили доступ к аккаунту женщины на портале «Госуслуги», завладели ее персональными данными и собираются похитить все сбережения. Для того, чтобы предотвратить мошеннические действия и поймать преступников, необходимо следовать его инструкциям. Сообщать о происходящем строго запретил.

Поверив в реальность происходящего, женщина отправилась в отделение банка, где обналичила более 3 миллионов рублей, после чего перевела денежные средства через несколько банкоматов на указанные «сотрудником правоохранительных органов» якобы безопасные банковские счета. В какой-то момент женщина стала подозревать неладное и позвонила сыну. Мужчина приехал и, поговорив с мамой, понял, что та находится под влиянием мошенников. Пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Если звонивший сообщает о сложностях с банковским счетом, попытке незаконного оформления кредита или возникших проблемах с законом необходимо незамедлительно прекращать общение. Помните, сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят гражданам с подобными вопросами. Все это стандартные уловки телефонных аферистов. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!

13 декабрь 10:58 | : Происшествия

Главные новости


Оборонный заказ под угрозой. Темные дела на АО «БИУС»
Она побывала в рабстве. Зухара Сансызбай, казахская «ласточка» в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (176)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20