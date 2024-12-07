В Архангельске гостью из Санкт-Петербурга развели мошенники

В полицию обратилась 55-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая гостила у сына в Архангельске. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя пришло заказное письмо. Для того, чтобы его получить необходимо отправить пришедшие в СМС-сообщениях коды в чат-бот в одном из анонимных мессенджеров.

Следующий звонок поступил якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он утверждал, что злоумышленники получили доступ к аккаунту женщины на портале «Госуслуги», завладели ее персональными данными и собираются похитить все сбережения. Для того, чтобы предотвратить мошеннические действия и поймать преступников, необходимо следовать его инструкциям. Сообщать о происходящем строго запретил.

Поверив в реальность происходящего, женщина отправилась в отделение банка, где обналичила более 3 миллионов рублей, после чего перевела денежные средства через несколько банкоматов на указанные «сотрудником правоохранительных органов» якобы безопасные банковские счета. В какой-то момент женщина стала подозревать неладное и позвонила сыну. Мужчина приехал и, поговорив с мамой, понял, что та находится под влиянием мошенников. Пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Если звонивший сообщает о сложностях с банковским счетом, попытке незаконного оформления кредита или возникших проблемах с законом необходимо незамедлительно прекращать общение. Помните, сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят гражданам с подобными вопросами. Все это стандартные уловки телефонных аферистов. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам себя обмануть!