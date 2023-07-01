В Архангельске мошенники продолжают взламывать портал "Госуслуги"

В полицию Архангельска обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Архангелогородка рассказала полицейским, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги». Незнакомец утверждал, что злоумышленники завладели ее персональными данными и пытаются взломать аккаунт для оформления крупного кредита. По словам звонившего, чтобы предотвратить мошеннические действия необходимо следовать его инструкциям.

Собеседник убедил женщину установить на телефон программу с функцией «демонстрация экрана собеседника». Затем попросил зайти в свой аккаунт на портале госуслуг, после чего ей стали поступать уведомления об оформлении заказов на одном из маркетплейсов.

Женщина поняла, что общается с мошенниками, прекратила разговор и отключила функцию «демонстрация экрана», после чего обратилась в полицию.

Следователи выяснили, что на имя потерпевшей был оформлен кредит в микрофинансовой организации на сумму почти 240 тысяч рублей, с помощью которого, впоследствии, были оплачены заказы на одном из популярных маркетплейсов.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что специалисты портала госуслуг не общаются с гражданами в телефонном режиме, не просят предоставить логины и пароли для входа в личный кабинет. Коды подтверждения операций, приходящие в смс-сообщениях, являются строго конфиденциальной информацией и не могут быть переданы сторонним лицам.