Архангелогородку облапошили в Северодвинске на миллион

В полицию Северодвинска обратилась 56-летняя архангелогородка. Женщина рассказала, что несколько дней назад ей в анонимном мессенджере позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на её имя кредиты. Для того, чтобы остановить аферистов, необходимо лично взять аналогичные займы и отправить денежные средства на «безопасный» счет.

Поверив в реальность происходящего, архангелогородка по указанию звонившего приобрела смартфон, установила специальное приложение, оформила кредиты в разных банках на общую сумму более одного миллиона рублей и перевела их по указанным реквизитам.

Позже, осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают – не верьте звонкам от незнакомцев! Помните, что менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись. Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках!