Нейрохирурга из Архангельска обвиняют в смерти пациентки на операционном столе

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений города, обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия обвиняемый, имея реальную и объективную возможность надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, являясь лечащим врачом женщины, при выполнении планового оперативного вмешательства в виде операции по удалению грыжи межпозвонкового диска в нарушение клинических рекомендаций применил чрезмерную силу, вследствие чего проник хирургическим инструментом в забрюшинное пространство пациентки и в процессе извлечения грыжи причинил ей телесные повреждения, которые привели к развитию острой массивной кровопотери и наступлению по неосторожности для врача смерти потерпевшей на операционном столе.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.