Смерть пациентки на МРТ в Архангельске обошлась врачу ограничением свободы

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении врача государственного медицинского учреждения г. Архангельска, которая признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что врач-ревматолог, являясь лечащим врачом пациентки 1948 года рождения, неправильно выбрав метод диагностики имеющегося у нее заболевания, достоверно зная о наличии у женщины электрокардиостимулятора и безусловных противопоказаний для проведения МРТ исследований, выдала пациентке направление для прохождения и проведения ей магнитно-резонансной томографии правого плечевого сустава в медицинскую организацию, при этом каких-либо противопоказаний в направлении не указала.

Пациентка 26.08.2024 прибыла в организацию для проведения МРТ, где предъявила работникам выданное врачом направление, на основании которого работники организации, убедившись, что в направлении отсутствуют какие-либо противопоказания для проведения МРТ начали проводить исследование сустава, в процессе которого произошел сбой в работе электрокардиостимулятора и у пациентки наступила острая остановка кровообращения с наступлением клинической смерти.

В этот же день пациентка экстренно в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, где 29.08.2024 скончалась.

Подсудимая вину в совершении преступления не признала.

Суд, с учетом мнения стороны государственного обвинения назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 1 год.