Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Смерть пациентки на МРТ в Архангельске обошлась врачу ограничением свободы

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении врача государственного медицинского учреждения г. Архангельска, которая признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

Установлено, что врач-ревматолог, являясь лечащим врачом пациентки 1948 года рождения, неправильно выбрав метод диагностики имеющегося у нее заболевания, достоверно зная о наличии у женщины электрокардиостимулятора и безусловных противопоказаний для проведения МРТ исследований, выдала пациентке направление для прохождения и проведения ей магнитно-резонансной томографии правого плечевого сустава в медицинскую организацию, при этом каких-либо противопоказаний в направлении не указала.

Пациентка 26.08.2024 прибыла в организацию для проведения МРТ, где предъявила работникам выданное врачом направление, на основании которого работники организации, убедившись, что в направлении отсутствуют какие-либо противопоказания для проведения МРТ начали проводить исследование сустава, в процессе которого произошел сбой в работе электрокардиостимулятора и у пациентки наступила острая остановка кровообращения с наступлением клинической смерти.

В этот же день пациентка экстренно в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, где 29.08.2024 скончалась.

Подсудимая вину в совершении преступления не признала.

Суд, с учетом мнения стороны государственного обвинения  назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 1 год.

14 январь 09:31 | : Скандалы

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (101)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20