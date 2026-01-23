Вверх
Северодвинского терапевта судят за смерть пациента в очереди на прием

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-терапевта одной из больниц города Северодвинска, которая обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ  (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как полагает следствие, обвиняемая в октябре 2024 года, являясь лечащим врачом 57-летнего мужчины не провела необходимые диагностические мероприятия для выявления причин интенсивных болей в грудной клетке, которые побудили пациента с ишемической болезнью сердца к самостоятельному обращению за медицинской помощью и лечением. Доктор соответствующее и адекватное лечение не назначила, установила неправильный диагноз патологии позвоночника.

Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к развитию инфаркта и смерти мужчины 09.10.2024 во время ожидания очередного приема у данного врача в больнице.      

Обвиняемая вину в совершении преступления признала.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

23 январь 12:38 | : Скандалы

