В Архангельске акушер-гинеколог не признает вину в смерти новорожденного

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-акушера Перинатального центра, который обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый, являясь врачом акушером-гинекологом, в ходе проведения в 2022 году оперативных родов с применением вакуумного-экстрактора причинил плоду закрытую черепно-мозговую травму, от которой новорожденный скончался.

Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.