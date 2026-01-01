Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гинеколог частной клиники Архангельска ответит в суде за смерть пациентки

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача акушера-гинеколога одной из частных клиник областного центра. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как полагает следствие, обвиняемая в период с 15 по 24 декабря 2024 г., являясь лечащим врачом жительницы г. Архангельска, необходимые диагностические мероприятия для исключения у последней патологий не провела, не установила правильный диагноз, в нарушение клинических рекомендаций эвакуацию бригадой скорой помощи в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения не организовала. Убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее по месту жительства.

Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 02.01.2025 наступила смерть потерпевшей.

Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

16 январь 14:33 | : Скандалы

Главные новости


"Америка моими глазами"
Венесуэла now

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (142)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20