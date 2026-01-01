Гинеколог частной клиники Архангельска ответит в суде за смерть пациентки

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача акушера-гинеколога одной из частных клиник областного центра. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как полагает следствие, обвиняемая в период с 15 по 24 декабря 2024 г., являясь лечащим врачом жительницы г. Архангельска, необходимые диагностические мероприятия для исключения у последней патологий не провела, не установила правильный диагноз, в нарушение клинических рекомендаций эвакуацию бригадой скорой помощи в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения не организовала. Убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее по месту жительства.

Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 02.01.2025 наступила смерть потерпевшей.

Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.