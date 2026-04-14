Житель Нарьян-Мара поплатился за задержку алиментов

Погашение долга по алиментам не помогло жителю г. Нарьян-Мара избежать административной ответственности. Платить надо вовремя!

На исполнении в отделении судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району находятся исполнительные производства о взыскании с 44-летнего местного жителя алиментов на содержание двоих детей от разных браков. По решению суда одному ребёнку мужчина должен выплачивать 1/6 часть своего дохода в месяц, другому — 0,59 величины прожиточного минимума. Но к своим отцовским обязанностям он относится безответственно. Являясь самозанятым, отец со своих доходов в течение полугода перечисляя сыну и дочери по 75-150 рублей в месяц, считая, видимо, что этих денег вполне хватит на обеспечение детей всем необходимым. В результате образовалась задолженность по алиментам на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику требование о явке на приём для составления протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассчитывая избежать привлечения к ответственности, мужчина поспешил оплатить задолженность перед детьми. Однако это не спасло должника: протоколы был составлены. Суд, рассмотрев материалы дел, назначил гражданину наказание в виде обязательных работ. Теперь 80 часов безответственный родитель будет бесплатно заниматься благоустройством города. Надеемся, что это послужит ему хорошим уроком и впредь мужчина будет ответственно относиться к своим обязанностям перед детьми.

