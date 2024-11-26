Судебные приставы прищучили должника по алиментам с юга Архангельской области

Благодаря мерам, принятым судебными приставами в отношении должника по алиментам, трое детей обеспечены материальной поддержкой отца.

На исполнении в ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району находится исполнительное производство о взыскании с 48-летнего мужчины алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей в размере ½ доли величины прожиточного минимума на каждого ребёнка.

Несмотря на судебное решение, мужчина в течение четырёх месяцев не производил оплату алиментов на содержание детей, что привело к образованию задолженности в размере более 100 тысяч рублей.

Должник не работал, официальных источников дохода не имел. По данным ГИБДД неплательщик является собственником автомобиля «Тойота Королла».

За неуплату без уважительных причин средств на содержание детей в отношении должника судебным приставом составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст 5.35.1 КоАП РФ. Также ему вручено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством, а на автомобиль был наложен арест.

Принятые судебными приставами меры заставили мужчину вспомнить о своих родительских обязанностях. Через два дня после наложения ареста на имущество, должник погасил задолженность по алиментам в полном объёме. Кроме того, мужчина официально трудоустроился и теперь алименты на содержание троих детей будут удерживаться из его зарплаты.