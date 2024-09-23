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Житель Поморья выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного дела

Только перспектива уголовного наказания заставила неплательщика алиментов погасить долг перед ребёнком в размере 95 тысяч рублей.

Судебными приставами Пинежского района ведётся исполнительное производство о взыскании с местного жителя средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Согласно решению суда ежемесячно мужчина должен перечислять бывшей семье ¼ часть своих доходов. Однако алименты выплачивались им не в полном объёме, что привело к образованию задолженности в размере 95 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства к должнику принимались все меры принудительного воздействия, направленные на побуждение его к исполнению судебного решения. Так, судебным приставом был наложен арест на принадлежащий неплательщику автомобиль отечественного производства. За неуплату алиментов мужчина был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Но отработав назначенные ему судом 40 часов обязательных работ, он так и продолжал халатно относиться к своим отцовским обязанностям.

И только возбуждение в отношении должника уголовного дела по ст. 157 УК РФ заставило его задуматься. Чтобы избежать судимости, он полностью погасил имеющийся долг перед ребёнком.

Уголовное дело прекращено, арест с автомобиля снят. Судебный пристав-исполнитель продолжит контролировать выплату должником алиментов в установленном судом размере.

(фото с https://shtampik.com) 

16 октябрь 08:48 | : Происшествия

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