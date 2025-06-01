Архангелогородец задолжал своему ребенку два миллиона

Судебный пристав, установив истинный размер дохода мужчины, обязал его погасить двухмиллионную задолженность перед ребёнком.

Исполнительное производство о взыскании с архангелогородца алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере ¼ части всех видов дохода находится на исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому округу.

Стоит отметить, что отец от уплаты алиментов не уклоняется. В данный момент он проживает за границей, трудоустроен и с его зарплаты ежемесячно удерживаются деньги в пользу ребёнка.

Учитывая, что мужчина является индивидуальным предпринимателем и ведёт бизнес в России, судебный пристав для проверки правильности выплаченной суммы алиментов запросил в налоговой инспекции предоставленную должником декларацию за 2024 год. Тут то и выяснился истинный размер его дохода. Оказалось, что ребёнок недополучил от отца два миллиона рублей.

Судебный пристав через мессенджер связался с должником, ознакомил его с расчётом задолженности по алиментам и разъяснил меры принудительного исполнения, которые будут применены в случае уклонения от уплаты.

Во избежание негативных последствий для своего бизнеса мужчина поспешил погасить имеющийся долг. Права ребёнка на получение от отца алиментов в полном объёме восстановлены.