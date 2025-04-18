Житель Нарьян-Мара отдал отцовский долг своим детям в денежном выражении

Ограничение личных прав должника побудило его погасить задолженность по алиментам в размере 305 тысяч рублей.

На исполнении в отделении судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району находится исполнительное производство о взыскании с жителя р.п. Искателей алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Какое-то время мужчина не работал и накопил долг перед детьми в размере более 500 тысяч рублей. После трудоустройства 70% зарплаты должника шли на текущие платежи по алиментам и в счёт погашения имеющейся задолженности. Имущества за должником никакого не зарегистрировано.

Для защиты интересов несовершеннолетних судебным приставом были вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу и в спецправе на управление транспортным средством.

У мужчины как раз заканчивался срок, на который он был ранее судом лишён водительских прав за совершённое правонарушение. Узнав, что, пока есть долг по алиментам, ни сесть за руль автомобиля, ни выехать за границу он не сможет, должник принял решение и выплатил остаток задолженности в размере 305 тысяч рублей. Теперь из его зарплаты будут удерживаться только текущие алименты.

В результате, дети получили причитающуюся им материальную помощь от отца, а мужчина - возможность пользоваться водительскими правами и планировать отдых за рубежом.