Лесник-взяточник из Архангельской области схлопотал срок, штраф и пораженте в правах

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику управления лесничествами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2025 году осужденный предложил индивидуальному предпринимателю за взятку обеспечить победу в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и беспрепятственное заключение договора. При получении части незаконного денежного вознаграждения в январе 2026 года осужденного задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество фигуранта, включая денежные средства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Виноградовского районного суда ему назначено наказание в 2 глет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 1 год. Денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы. Арест, наложенный на имущество, сохранен до исполнения приговора в части конфискации и штрафа. Приговор суда в не вступил законную силу.