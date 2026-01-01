Вверх
В Управлении лесничествами Архангельской области прошел обыск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления лесничествами, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

 По версии следствия, в 2025 году должностное лицо за взятку  предложило обеспечить победу индивидуальному предпринимателю в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и беспрепятственное заключение договора. При получении части незаконного денежного вознаграждения подозреваемого задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы подозреваемого проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

 Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 

