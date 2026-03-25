Дело о коррупции в архангельских лесничествах обрастает подробностями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника управления лесничествами, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), и двух индивидуальных предпринимателей по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

По версии следствия, в 2024 - 2025 годах подозреваемый за взятки предложило обеспечить победу двум индивидуальным предпринимателям в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений и беспрепятственное заключение договоров по наиболее выгодной стоимости.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

В настоящее время по существу в суде рассматривается уголовное дело по обвинению этого же бывшего сотрудника управления лесничествами в получении взятки. В январе 2026 года он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при получении части незаконного денежного вознаграждения от другого предпринимателя (https://arh.sledcom.ru/news/item/2076862/).