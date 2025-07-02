Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске осудили бюджетника-растратчика

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю государственного бюджетного учреждения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что с 2021 по 2023 год осужденный организовал беспрепятственный доступ заинтересованных лиц, которые с его ведома произвели демонтаж и вывоз судового оборудования и внутренних элементов учебно-тренировочного судна, принадлежащего федеральному государственному бюджетному учреждению, растратив вверенное ему имущество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. В ходе следствия растраченное имущество изъято.

Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

01 июль 08:54 | : Скандалы

Главные новости


Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Стрела» - свежее дыхание детского отдыха в Мезени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (15)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20