В Архангельске осудили бюджетника-растратчика

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю государственного бюджетного учреждения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что с 2021 по 2023 год осужденный организовал беспрепятственный доступ заинтересованных лиц, которые с его ведома произвели демонтаж и вывоз судового оборудования и внутренних элементов учебно-тренировочного судна, принадлежащего федеральному государственному бюджетному учреждению, растратив вверенное ему имущество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. В ходе следствия растраченное имущество изъято.

Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.