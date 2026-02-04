Чиновник из минприроды Архангельской области попался на взятке

Прокуратурой Виноградовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – управления лесничествами Березниковского обособленного подразделения, обвиняемого по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 30.08.2025 по 19.01.2026 предложил индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере лесозаготовок, за взятку в сумме 110 000 рублей обеспечить победу в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений на выгодных для него условиях и в дальнейшем обеспечить беспрепятственное заключение с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области договора купли-продажи лесных насаждений, находящихся в федеральной собственности на территории Виноградовского района, путем подготовки соответствующих документов.

На данное предложение индивидуальный предприниматель согласился, передав истребуемую сумму взятки частями. При получении 19.01.2026 оставшейся части взятки в размере 80 000 рублей должностное лицо задержано сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области и направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.

