Северодвинец заработал себе срок публичным оправданием терроризма

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что осужденный в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил информационные материалы, поддерживающие и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.