В Северодвинске задержаны любитель и распространитель дури

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску около дома на улице Ломоносова по подозрению в совершении наркопреступления был задержан 37-летний северодвинец. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у него неизвестное вещество, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области признано синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики у незнакомого мужчины для личного потребления.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили и предполагаемого сбытчика – 54-летнего местного жителя. Мужчину задержали при выходе из торгового центра. У него изъяли контейнер, в котором хранилось наркотическое вещество. В ходе обыска в квартире злоумышленника полицейские также изъяли запрещённые вещества, денежные средства и мобильный телефон.

По фактам хранения и покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.