Полиция Архангельска задержала очередного наркосбытчика

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов на улице Воскресенская по подозрению в совершении наркопреступления был задержан 34-летний местный житель.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него 45 свертков с неизвестным веществом. Согласно лабораторной экспертизе, проведенной специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

В ходе дальнейшей работы в квартире подозреваемого полицейские также обнаружили запрещённые вещества, электронные весы и упаковочный материал.

По имеющейся информации, злоумышленник приобрел наркотики в сети Интернет и планировал сбыть их на территории областного центра путем оборудования так называемых тайников с «закладками».

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.