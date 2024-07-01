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В центре Архангельска задержали прохожего с 18 свертками наркоты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД около дома по улице Выучейского был установлен и задержан 44-летний местный житель.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 18 свертков с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Установлено, что злоумышленник приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет для дальнейшего сбыта на территории областного центра бесконтактным способом через так называемые тайники-закладки.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

18 август 12:20 | : Происшествия

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