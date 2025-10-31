Полиция Архангельска раскрутила цепочку сбыта наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по улице Котласской по подозрению в совершении наркопреступления был задержан нигде не работающей 42-летний местный житель.

При осмотре автомобиля, на котором передвигался мужчина, полицейские обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством. Мужчина пояснил, что приобрел запрещенные вещества для личного потребления. Он привлечен к административной ответственности.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили и при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали предполагаемого наркосбытчика. Им оказался нигде не работающий 39-летний местный житель. При проведении обыска в его квартире стражи порядка изъяли несколько кустов наркосодержащих растений, а также приспособления для употребления запрещенных веществ и электронные весы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется следствие.



