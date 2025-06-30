В Северодвинске задержали хранителя наркотиков

В ночное время в ходе работы на маршруте патрулирования сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Северодвинску у одного из домов на улице Окружной был установлен 33-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с порошкообразным веществом. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое признано наркотическим средством в значительном размере.

Установлено, что злоумышленник приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет, забрав из так называемого тайника-закладки.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

