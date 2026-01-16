Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержали ушлых наркодилеров

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступления задержан архангелогородец 1991 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции, где в чехле принадлежащего ему мобильного телефона полицейские обнаружили и изъяли сверток с кристаллическим веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области признано наркотическим средством в крупном размере.

Задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество у незнакомого мужчины с целью последующего оборудования тайника-закладки.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили и предполагаемого сбытчика – 37-летнего местного жителя. Мужчину задержали при выходе из лифта в доме, где он проживал.

По фактам сбыта и покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется следствие.


07 апрель 12:32 | : Происшествия

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (90)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20