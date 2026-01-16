В Архангельске задержали ушлых наркодилеров

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступления задержан архангелогородец 1991 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции, где в чехле принадлежащего ему мобильного телефона полицейские обнаружили и изъяли сверток с кристаллическим веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области признано наркотическим средством в крупном размере.

Задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество у незнакомого мужчины с целью последующего оборудования тайника-закладки.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили и предполагаемого сбытчика – 37-летнего местного жителя. Мужчину задержали при выходе из лифта в доме, где он проживал.

По фактам сбыта и покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется следствие.



