Незаконная рубка леса не довела до добра жителя Красноборска

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.3 ст. 260, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере; хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере).

Установлено, что с 2021 по 2022 годы обвиняемый под видом оказания жителям Красноборского района услуг по заготовке дров, выделенных для отопления жилых помещений, осуществил незаконную рубку лесных насаждений в размере более 500 кубических метров, которые вывез и реализовал населению, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

В последующем, через несколько месяцев после незаконной рубки, в целях сокрытия ранее совершенного преступления на часть незаконно заготовленной древесины обвиняемый организовал оформление гражданами договоров купли-продажи насаждений и отчетов об использовании лесов. 

Трактор и грузовой автомобиль, использовавшиеся при совершении преступлений, изъяты, на имущество обвиняемого стоимостью более 3,5 млн рублей наложен арест.

Санкцией ч. 3 ст. 260 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело будет направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу

27 май 14:07

