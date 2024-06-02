Расхитители лесных богатств Поморья получили им причитающееся

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 29.02.2024 в отношении жителей г. Каргополя, Приморского района, г. Архангельска и г. Калининграда, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 1911, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 327 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере; хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт организованной группой незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере; незаконное хранение боеприпасов; подделка иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить другое преступление).

Установлено, что виновные в период с 2016 по 2018 год объединились в организованную группу для совершения незаконной рубки лесных насаждений на территории Каргопольского района и в указанный период приискали лиц, от имени которых обратились в Каргопольское лесничество для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан – строительства индивидуального жилого дома и хозяйственных построек, при этом намерений в дальнейшем передать гражданам заготовленную древесину не имели, реализовали ее другим лицам, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению. С целью облегчения незаконной рубки леса двое из осужденных подделали от имени администраций Каргопольского и Холмогорского муниципальных районов разрешения на строительство объектов капитального строительства.

Всего в результате незаконной рубки лесных насаждений причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации в общей сумме свыше 55 млн руб.

Кроме этого, один из осужденных, не имея соответствующего разрешения (лицензии), с января 2016 года по декабрь 2020 года незаконно хранил патроны, пригодные для производства выстрелов.

Одному осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным – лишение свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

Гражданский иск Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в сумме причиненного ущерба удовлетворен.