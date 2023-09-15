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В Вельском районе ухарь-мастер незаконно срубил леса на 15 млн рублей

Заместителем прокурора Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Вельского района, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). 

По версии следствия обвиняемый в октябре 2021 года, занимая должность мастера по лесозаготовке одной из коммерческих организаций, организовал незаконную рубку лесных насаждений на территории Кулойского участкового лесничества.

В результате преступных действий государству в лице территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей. Общий объем незаконно вырубленной древесины составил более 2,5 тыс. куб. метров.

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал, мер к возмещению причиненного ущерба не принял.

Прокурором Вельского района по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании причиненного преступлением ущерба на сумму свыше 15 млн рублей. 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

 (фото с https://kirovpravda.ru) 

09 ноябрь 16:20 | : Происшествия

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