В лесах Коноши орудовал черный лесоруб

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 62-летнего жителя Коношского района виновным по ч. 3              ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (хранение в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что начальник производства работ коммерческой организации, занимающейся лесохозяйственной деятельностью, с 17 по 24 декабря 2024 года организовал и осуществил незаконную рубку деревьев различных пород в одной из делянок Коношского лесничества объемом свыше 380 куб.м., причинив своими действиями Лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму свыше 8 млн рублей. 

Кроме того, в указанный период времени осужденный, используя свое служебное положение начальника производства работ, хранил в целях сбыта заведомо незаконно заготовленную древесину в особо крупном размере общей стоимостью более 1 млн рублей. 

Вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал, в содеянном раскаялся, причиненный преступлением ущерб возместил частично.

Приговором суда с учетом возраста виновного и состояния его здоровья назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с рассрочкой его выплаты. 

В бюджет Коношского муниципального района в счет возмещения причиненного преступлением ущерба взыскано более 7 млн рублей, незаконно заготовленная древесина конфискована в доход государства.

30 октябрь 09:14 | : Происшествия

С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

