Бригада лесорубов из Вельска нанесла природе особо крупный ущерб

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 29-летнего жителя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь мастером лесозаготовительной бригады, отдал подчиненным рабочим, нанятым им на заготовку древесины,

введенных в заблуждение относительно своих намерений и законности рубки лесных насаждений, устное распоряжение об осуществлении в делянке Важского участкового лесничества рубки деревьев на отведенных к заготовке по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Таким образом, осужденный совершил незаконную рубку лесных насаждений общим объемом свыше 57 кубических метров, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме, возместил причиненный ущерб.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.