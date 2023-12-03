Расхитителю лесного фонда Поморья изменили слишком мягкий приговор

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 22.08.2022, которым 50-летний местный житель признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), двух по ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенных с целью облегчить совершение другого преступления), трех по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенных с целью облегчить совершение другого преступления), семи по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденный в 2017-2020 годы путем обмана государственного органа лесного надзора, подделывая заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений, осуществлял незаконную рубку деревьев на территории Красноборского района, а заготовленную криминальным способом древесину продал неустановленным лицам.

Ранее Архангельским областным судом 06.04.2023 из квалификации действий осужденного исключено его осуждение по семи преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, как излишне вмененных, а назначенное наказание изменено на штраф.

Прокуратура области с выводами суда второй инстанции не согласилась и принесла кассационное представление, поскольку хранение незаконно заготовленной древесины на производственных базах, ее переработка в целях сбыта и сбыт образуют самостоятельные преступления, а наказание назначено чрезмерно мягкое.

Кассационным определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение от 06.04.2023 отменено по доводам кассационного представления.

При новом рассмотрении Архангельским областным судом приговор Красноборского районного суда от 22.08.2022 в части квалификации действий оставлен без изменений, определено к отбытию 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Гражданский иск прокурора удовлетворен, с осужденного в бюджет взыскано более 15 млн рублей.