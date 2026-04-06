Котласской банде расхитителей материнского капитала вынесли приговор

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 30.01.2026 в отношении 12 участников организованной группы, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере, с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Установлено, что с декабря 2015 года по май 2018 года участники организованной группы подыскивали находящихся в трудном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский капитал, которым предлагали обналичить денежные средства путем приобретения недвижимости по завышенной стоимости, заключали с владельцами сертификатов на материнский семейный капитал фиктивные договоры займа на приобретение жилья.

При этом в Пенсионный фонд Российской Федерации представлялись документы, подтверждающие необходимость улучшения жилищных условий, и заявления о перечислении денежных средств на расчетные счета, подконтрольные организатору преступной группы. В уплату долга и процентов по ним фондом перечислены средства материнского капитала. После получения денежных средств часть из них возвращалась владельцам сертификатов, остальные деньги распределялись между участниками преступной группы в качестве вознаграждения.

Таким способом в указанный период организованной группой незаконно обналичены 38 сертификатов на материнский семейный капитал на сумму более 12 млн рублей.

Судом в зависимости от роли и степени участия каждого всем осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 года 2 месяцев до 4 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Четырем осужденным женщинам отбывание наказания отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста.