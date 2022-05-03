Устьянская почтальонша получила полгода принуд работ за присвоение чужих денег

Мировой суд Устьянского района согласился с позицией государственного обвинения и признал 33-летнюю жительницу Устьянского района виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений) и ч. 1 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Судом установлено, что обвиняемая, лишенная родительских прав, путем предоставления недостоверных сведений в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации через приложение «Госуслуги» оформила и отправила заявку на назначении ей единовременной выплаты в размере 10 000 рублей как родителю, имеющего малолетнего ребенка.
Она же, являясь почтальоном, при доставке на дом пенсий гражданам присвоила более 20 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.
Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.
Приговор суда вступил в законную силу.