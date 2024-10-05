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Котласские горе-строители заплатят по приговору суда кругленькую сумму

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал руководителя строительной организации и индивидуального предпринимателя г. Котласа виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а в случае руководителя организации –также с использованием служебного положения).

Установлено, что осужденные в период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. при выполнении муниципального контракта по установке опор над проезжей частью двух перекрестков в городе Котласе, путем предоставления к оплате документов о выполненных работах, которые фактически не производились, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 337 845,60 рублей.

Вину в совершении преступления осужденные не признали, однако добровольно возместили в бюджет указанную сумму денежных средств. 

Приговором суда каждому из осужденных назначено  наказание в виде штрафа. Руководителю строительной организации  – в сумме 180 тыс. рублей, предпринимателю – 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

25 октябрь 16:18 | : Скандалы

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