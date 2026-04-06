Холмогорский округ. Прокати нас, Петруша, на тракторе

Ранним утром 25 мая в дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» поступило заявление от управляющего сельскохозяйственным производственным кооперативом. Мужчина рассказал, что из гаража, расположенного на территории завода, неизвестный похитил трактор.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний житель деревни Матвеевская.

По информации оперативников, мужчина совместно со знакомым, работающим на указанном заводе, употреблял спиртное на территории предприятия. Ближе к вечеру друг ушел домой, а подозреваемый, желая поскорее вернуться домой, проник в гараж, где стояла спецтехника. Кабина трактора оказалась открыта. Использовав подручные инструменты, он завел двигатель и уехал.  

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Похищенный трактор возвращен владельцу.  

 

27 май 09:16 | : Происшествия

