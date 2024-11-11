В Холмогорском округе полицейские задержали сильно пьющего грабителя

Вечером 9 декабря в дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о том, что из продуктового магазина, расположенного на улице Галушина, неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Действия злоумышленника заметила продавец, которая попыталась остановить мужчину, но тот успел убежать.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По горячим средам сотрудником уголовного розыска совместно с участковым уполномоченный полиции по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий 31-летний местный житель. Мужчина находился в квартире у знакомого, где употреблял спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.