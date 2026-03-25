В Холмогорах раскрыта зловещая кража строительного инструмента

В дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» с заявлением обратился 47-летний житель города Архангельска. Мужчина рассказал, что занимается ремонтом многоквартирного дома на улице Речной в поселке Белогорском. Ночью 3 мая в помещение проник неизвестный и похитил строительный инструмент: электропилу, болгарку и нивелир. Сумма причиненного ущерба составила порядка 32 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий 45-летний архангелогородец. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что ранее задержанный работал на заявителя, который, по его мнению, недоплачивал ему зарплату. Решив компенсировать долг, мужчина через открытое окно проник в дом, забрал электроинструмент и скрылся.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенные строительные инструменты изъяты и будут возвращены владельцу.