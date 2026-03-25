Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорах раскрыта зловещая кража строительного инструмента

В дежурную часть ОМВД России «Холмогорский» с заявлением обратился 47-летний житель города Архангельска. Мужчина рассказал, что занимается ремонтом многоквартирного дома на улице Речной в поселке Белогорском. Ночью 3 мая в помещение проник неизвестный и похитил строительный инструмент: электропилу, болгарку и нивелир. Сумма причиненного ущерба составила порядка 32 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался нигде не работающий 45-летний архангелогородец. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что ранее задержанный работал на заявителя, который, по его мнению, недоплачивал ему зарплату. Решив компенсировать долг, мужчина через открытое окно проник в дом, забрал электроинструмент и скрылся.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенные строительные инструменты изъяты и будут возвращены владельцу.

 

15 май 16:29 | : Скандалы

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (142)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20