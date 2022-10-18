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Житель Архангельска стащил деньги из кассы торгового центра

В дежурную часть УМВД России по  городу Архангельску поступило заявление о краже из отдела торгового центра, расположенного на проспекте Троицком. По словам заявительницы, неизвестный похитил из кассы денежные средства. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 36-летний архангелогородец.

По информации оперативников, воспользовавшись моментом, когда в торговом зале никого не было, мужчина подошел к кассовому аппарату, забрал наличность и скрылся. Похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

 

01 декабрь 11:38 | : Происшествия

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