Житель Архангельска стащил деньги из кассы торгового центра

В дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступило заявление о краже из отдела торгового центра, расположенного на проспекте Троицком. По словам заявительницы, неизвестный похитил из кассы денежные средства. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 36-летний архангелогородец.
По информации оперативников, воспользовавшись моментом, когда в торговом зале никого не было, мужчина подошел к кассовому аппарату, забрал наличность и скрылся. Похищенные деньги он потратил.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.